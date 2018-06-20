НАТО "наелся" немецким оружием

У ФРГ стали покупать меньше оружия. При этом страны, не входящие в НАТО, стали более заинтересованными в "продукте". Об этом рассказывает Deutsche Welle, ссылаясь на источники в правительстве.

В прошлом году экспорт уменьшился более чем на 600 миллионов евро (относительно 2016 года). При этом лишь 40% продаж было в страны Евросоюза и Североатлантического Альянса. Больше всего оружия ушло в Африку и на Ближний Восток, также в покупательском "топе" Саудовская Аравия, Литва, Соединенные Штаты и Австралия. Эксперты объясняют такой "перекос" крупными заказами из Алжира и Египта.

Отдельно стоит сказать о реакции немецкого общества на продажу Саудовской Аравии оружия — оно критикует такое решение. Причина в том, что саудиты ведут военную кампанию против шиитских повстанцев в Йемене. Однако при этом правительство ФРГ полагает, что его политика в экспорте оружия ответственна.

Ранее сообщалось, что в начале года партнеры по коалиции правительства решили не поставлять больше оружия в государства, что принимают участие в вооруженных столкновениях в Йемене.

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