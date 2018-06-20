Американцы могут управлять роботами при помощи мышц и мозга

Сотрудники Массачусетского технологического института изобрели уникальную интуитивную технологию. Она позволяет управлять роботом при помощи мозговой активности и жестов.
Суть работы заключается в следующем. Когда робот выполняет какое-то задание, за ним следит человек, подключенный к специальным датчикам. Как только машина выполняет что-то не верно, сенсоры регистрируют всплеск мозговой активности. Тогда робот свою работу прекращает, а оператор может поправить его. Выходит своеобразное обучение. Его осуществляют через интерфейс, который показывает активность мышц.
В ходе испытаний ученые использовали робота фирмы Rethink Robotics. Его зовут Бакстер. Интуитивная технология помогла Бакстеру справляться с поставленными задачами намного лучше. Поначалу, взаимодействуя с системой и оператором, он совершал правильные действия только в 70% случаев, а затем стал выполнять указания точно практически в 97 %.
Создатели отмечают, что технология "приспосабливается" к своему управляющему, даже если он пользуется ей в первый раз. Это очень удобно и просто. В будущем ее можно будет применить для помощи пожилым и больным людям.
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