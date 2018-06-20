БДК "Иван Грен" принят в состав ВМФ России

В боевом составе Военно-Морского Флота РФ "пополнение" — большой десантный корабль "Иван Грен". Мероприятие, посвященное торжеству, прошло в балтийской гавани.

Присутствующим зачитали приказ главнокомандующего ВМФ России о том, что БДК теперь входит в 121-ю бригаду кораблей Кольской флотилии. Кроме того, экипаж пообещал, что не спустит стяг пред врагом.

"Иван Грен" — первый в новейшей истории страны спроектированный и построенный десантный корабль. Его заложили на судостроительном заводе "Янтарь" зимой 2004 года, спустили на воду через 8 лет. Ходовые испытания стартовали два года назад.

Кроме того, "Янтарь" сейчас работает над еще одним судном — "Петр Моргунов", его заложили три года назад и спустили на воду месяц назад.

БДК "Иван Грен" может принять 13 танков или три десятка бронетранспортеров, БМП, также возможно погрузить усиленный батальон морской пехоты.