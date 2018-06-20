Ученые выяснили тайный смысл улыбки для знакомства

Незнакомцев с фото лучше запоминают, если они улыбаются или выражают иные сильные эмоции. К такому выводу пришли исследователи, опубликовавшие материал в British Journal of Psychology.

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Ученые хотели понять, как эмоции влияют на способность запомнить лицо по фото, а потом распознавать его. В эксперименте участвовало 74 студента, их задачей было сопоставить фотонаборы незнакомцев: в первом лица были нейтральны, во втором мимика передавала эмоции. Наблюдения уже на начальном этапе показали, что улыбающихся людей узнают лучше. Любопытен факт: когда исследователи решили отретушировать фото, добавив улыбку, участники эксперимента стали хуже выполнять задачу.

По мнению представительницы научного сообщества Йоркского университета Милы Милевой, проведенное исследование доказывает, необходимо изменить стандарты фото для официальных документов. Улыбающиеся лица будет легче запомнить, а также проще распознать подлог.

Милева отметила, что узнавание лица по снимку важно в современных реалиях, однако человеческий мозг плохо справляется с этим. Картина усугубляется подделыванием документов, поэтому необходимы новые методы, которые помогут разрешить проблему.

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