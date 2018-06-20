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National Interest: русские потопят авианосцы США на Балтике

Наука и техника

Авианосцы Соединенных Штатов Америки Nimitz и Gerald R. Ford излишне громоздки и неповоротливы для ведения боевых действия в Балтийском море. Кроме того, данные авианосцы еще и весьма уязвимы. Таким мнением поделилось The National Interest, американское издание, специализирующееся на военно-политической тематике.

National Interest: русские потопят авианосцы США на Балтике. 388377.jpeg
Фото: Wikimedia Commons

Помимо этого, по мнению представителей издания, серьезную опасность для Военно-морских сил США представляют российские крылатые ракеты. Они базируют как на море, так и на суше. Также, отмечает издание, Российская Федерация имеет в своем распоряжении ряд противокорабельных ракет, способных нанести удар в любую точку от Калининграда до Швеции. Радиус действия этих ракет чуть менее тысячи километров. Таким образом, отмечает издание, радиус действия российских ракет захватывает все Балтийское море.

The National Interest упомянули также и о размещенных в Калининградской области системах противовоздушной обороны. Данные зенитно-ракетные комплексы могут стать серьезным препятствием для американских истребителей, что будут подниматься в небо с авианосцев.

В начале июня на Балтике начались очередные масштабные учения Североатлантического альянса. В учениях задействованы около полусотни судов, около сотни самолетов и несколько тысяч военнослужащих из 22 разных стран.

Чуть ранее, в мае, стало известно, что американское правительство приняло решение не вводить в эксплуатацию авианосец USS Gerald R. Ford в связи с рядом неполадок машины. ВМС США рассчитывают, что авианосец поступит на службу к 2022 году. Любопытно, что USS Gerald R. Ford, стоимостью в 13 млрд долларов, является самым дорогим военным судном в мире.

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