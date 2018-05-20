В США объяснили, как устаревший F-15 победит Су-57

Срок "годности" F-15С Eagle приходит к концу. При этом американская машина может победить российский истребитель Су-57. К такому выводу пришли эксперты американского издания National Interest.

Они учли тот факт, что когда на российскую машину установят новый двигатель, то ей не будет равных среди истребителей четвертого поколения. Ведь Су-57 будет сочетать такие показатели, как скорость, маневренность и скрытность.

В то же время американское издание подчеркнуло, что у F-15 есть чем ответить: обнаружение и отслеживание врага на больших расстояниях. Для этого Lockheed Martin работает над подвесной прицельно-разведывательной системой Legion pod. После же того, как машина обнаружит противника, пилот должен будет лишь выпустить ракеты дальнего действия Raytheon AIM-120D AMRAAM.

Кроме того, специалисты рассчитали вариант, при котором Су-57 не погибнет после обстрела. Высокая маневренность поставит под угрозу F-15C. Хотя и этот факт не решит исход боя, такой итог подведен в материале.

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