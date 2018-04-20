В планшетах Apple снова нашли уязвимость

В смартфонах и планшетах Apple обнаружена новая уязвимость. Об этом сообщили эксперты по кибербезопасности компании Symantec.

Они обнаружили очередную проблему, которую мошенники могут использовать для удаленного управления гаджетами.

Сообщается, что "Trustjacking позволяет похищать данные с iPhone при синхронизации девайса при подключении к iTunes по Wi-Fi, то есть без физического подключения к компьютеру".

Соответственно, если мошенникам удастся завладеть ключами для доступа по Wi-Fi, они могут воспользоваться всей информацией с устройства.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что директора ЦРУ, ФБР, АНБ и ряда других разведывательных органов США не рекомендуют покупать технику китайских компаний Huawei и ZTE, поскольку есть риск кражи информации. Их заявления были сделаны во время слушаний в комитете по разведке Сената США.

Как отметил директор ФБР Крис Рей, продукция фирм из Китая может собирать личную информацию пользователей и вести тайный шпионаж.

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