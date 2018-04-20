В США объявили о прорыве в создании оружия "направленной энергии"

Руководитель Центра перспективных технологий Lockheed Martin Нельсон Педрейро сообщил, что наблюдается прогресс в применении технологии "направленной энергии" в оборонной сфере.

По его словам, в компании уже создан прототип лазерного оружия, которое можно использовать для защиты военных баз от беспилотников.

Педрейро добавил, что в прошлом году Lockheed Martin показала работу 30-киловатной системы ATHENA на базе армии США в Нью-Мехико.

До этого сообщалось, что Пентагон заключил с Lockheed Martin контракт на создание прототипа гиперзвуковой крылатой ракеты. По данным СМИ, министерство обороны США готово выделить 928 миллионов долларов на создание ракеты для самолетов американских ВВС.

Видео телеканала "Звезда" рассказывает о том, какие прототипы и макеты зарубежного оружия имеются в распоряжении Центрального научно-исследовательского института войск воздушно-космической обороны России.

В настоящее время исследуются перспективные вооружения - собранный в России макет гиперзвуковой ракеты, разрабатываемой Управлением перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США.

Специалисты также изучают крылатую ракету класса "воздух - поверхность" AGM-129, эксплуатировавшуюся в прошлом десятилетии.

Ранее сообщалось, что межконтинентальная баллистическая ракета "Воевода" (по классификации НАТО Satana) была разработана более 25 лет назад. Самая последняя модификация ракетного комплекса 15А18М была принята на вооружение в 1988 году.

Разработчик - КБ "Южное", длина 33,65 м, диаметр 3 м, при стартовом весе 208 300 килограмм, максимальная дальность полета 16 000 километров.

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