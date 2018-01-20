Россияне разглядели загадочный БТР на фото с военной конференции

Пользователи социальных сетей высмотрели бронетранспортер загадочной модели на заднем плане фотографии заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии России Олега Бочкарева в нижегородском офисе предприятия "Военно-инженерный центр". По мнению комментаторов, развивших бурную активность в исследовании "неопознанной техники", это "укороченный" на одну ось вариант БТР-87, пишет "Вестник Мордовии".

Снимок был сделан во время проведения технической конференции по работе над перспективными образцами бронетехники, в которой также участвовал начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны генерал-лейтенант Александр Шевченко.

Участники тематических форумов, рассмотрев видимую на снимке часть модели, пришли к выводу, что она имеет несвойственную российским БТРам колесную формулу 6х6. Последней машиной с такой формулой был созданный в середине прошлого века опытный БТР на базе ЗИЛ-153, который изготовили в единственном экземпляре - как прототип - и даже успешно испытали, но в серийное производство так и не запустили (он стоит в музее бронетанковой техники в подмосковной Кубинке).

Современные российские бронетранспортеры отличаются от зарубежных "собратьев" тем, что являются четырехосными.