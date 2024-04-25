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Тайны египетских пирамид: древние мастера владели компьютерными знаниями

В строительстве египетских пирамид могли применяться компьютерные технологии

2:04
Наука

Египетские пирамиды до сих пор вызывают интерес и вдохновляют научное исследование. Их изучают уже много веков, но они по-прежнему хранят свои тайны.

В строительстве египетских пирамид могли применяться компьютерные технологии
Фото: Openverse by S J Pinkney is licensed under CC BY 2.0

Одной из основных загадок остается то, как удалось возвести эти гигантские сооружения с такой точностью и с такими огромными усилиями.

Директор Института гиперкомплексных систем в геометрии и физике Дмитрий Павлов высказал свое мнение по этому вопросу в интервью для NEWS.ru. Он предполагает, что древние египтяне могли обладать особыми знаниями, аналогичными современным компьютерным технологиям.

Павлов обращает внимание на внутреннее отделение коридоров и помещений пирамид. Он отмечает использование гранита толщиной до одного метра для отделки, а размеры самих блоков вызывают удивление: их площадь поверхности достигает одного квадратного метра, а вес может достигать 80 тонн.

Такие огромные блоки невозможно было так точно подогнать друг к другу без специальных расчетов и тщательных методов обработки. Гранит является очень твердым материалом, что усложняло процесс. То же самое относится и к внешней облицовке пирамид, выполненной из известняка с мастерским мастерством.

Большое внимание привлекает также технология укладки мостовых, которая была обнаружена вокруг некоторых пирамид. Это каменные блоки, аккуратно сложенные друг на друга.

Некоторые из этих блоков имеют размеры до шести на шесть метров, но при этом их толщина очень мала, менее полуметра.

Как их удавалось укладывать так, чтобы избежать повреждений и трещин? Некоторые ученые предполагают, что для этого использовались веревки, палки и знания строительства.

Однако Павлов утверждает, что это недостаточно. Он считает, что для подобных работ использовались технологии, неприменимые в аграрном обществе.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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