Ученые выяснили, откуда берутся волны-монстры

Австралийские ученые из Мельбурнского университета выяснили причины возникновения так называемых волн-монстров — огромных водяных волн, которые появляются в океане без предварительного предупреждения. Это исследование было опубликовано в журнале Physical Review Letters (PRL).
Волны-монстры представляют собой отдельные волны с высотой от 20 до 30 метров, их появление часто не имеет явной причины. Они представляют серьезную угрозу для судов и береговой инфраструктуры. За XXI век такие волны были зарегистрированы 16 раз.
Для изучения этого феномена ученые отправились в экспедицию по Южному океану в районе Антарктиды. С помощью стереокамер исследователи зафиксировали характерные закономерности поведения поверхности воды.
Было выяснено, что в некоторых случаях ветер способствует усилению волн, делая их более высокими и длинными.
По словам ученых, наблюдения подтверждают результаты лабораторных экспериментов. Авторы работы отметили, что в ближайшие годы появление волн-монстров будет происходить чаще и они станут более мощными из-за дальнейшей дестабилизации глобальной погоды и изменений климата.
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