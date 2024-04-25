Ученые выяснили, откуда берутся волны-монстры

PRL: огромные и непредсказуемые волны возникают в океане из-за ветра

Австралийские ученые из Мельбурнского университета выяснили причины возникновения так называемых волн-монстров — огромных водяных волн, которые появляются в океане без предварительного предупреждения. Это исследование было опубликовано в журнале Physical Review Letters (PRL).

Фото: nesdis.noaa.gov by NOAA is licensed under Public Domain

Волны-монстры представляют собой отдельные волны с высотой от 20 до 30 метров, их появление часто не имеет явной причины. Они представляют серьезную угрозу для судов и береговой инфраструктуры. За XXI век такие волны были зарегистрированы 16 раз.

Для изучения этого феномена ученые отправились в экспедицию по Южному океану в районе Антарктиды. С помощью стереокамер исследователи зафиксировали характерные закономерности поведения поверхности воды.

Было выяснено, что в некоторых случаях ветер способствует усилению волн, делая их более высокими и длинными.

По словам ученых, наблюдения подтверждают результаты лабораторных экспериментов. Авторы работы отметили, что в ближайшие годы появление волн-монстров будет происходить чаще и они станут более мощными из-за дальнейшей дестабилизации глобальной погоды и изменений климата.