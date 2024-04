Ученые выяснили, откуда берутся волны-монстры

Австралийские ученые из Мельбурнского университета выяснили причины возникновения так называемых волн-монстров — огромных водяных волн, которые появляются в океане без предварительного предупреждения. Это исследование было опубликовано в журнале Physical Review Letters (PRL).

Фото: nesdis.noaa.gov by NOAA is licensed under Public Domain