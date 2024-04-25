Ученые нашли вампирические свойства у опасных для жизни бактерий

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eLife: сальмонеллы и кишечные палочки питаются человеческой кровью

1:34
Наука

Американские ученые в сфере микробиологии из Университета штата Вашингтон выявили, что опасные для человека бактерии способны абсорбировать кровь. Их исследование, опубликованное в научном журнале eLife, раскрывает, что некоторые микробы, известные как "вампиры", извлекают питательные вещества из серина, аминокислоты содержащейся в крови.

eLife: сальмонеллы и кишечные палочки питаются человеческой кровью
Фото: Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний by сайт Национального института аллергии и инфекционных заболеваний is licensed under public domain

Профессор Арден Бэйлинк, один из авторов исследования, пояснил: "Мы обнаружили, что некоторые бактерии, чаще всего вызывающие инфекции кровотока, способны ощущать химические вещества в крови человека и двигаться в направлении источника".

Команда исследователей выявила не менее трех видов вампирических микробов: сальмонеллу (Salmonella enterica), кишечную палочку (Escherichia coli) и цитробактер (Citrobacter koseri). Эти микроорганизмы являются основной причиной смертельных исходов при воспалительных заболеваниях кишечника.

В ходе исследования ученые выяснили, что у сальмонеллы есть специальный белковый рецептор Tsr, который позволяет им чувствовать наличие сыворотки и приближаться к ней.

С применением метода, известного как кристаллография белка, они смогли увидеть атомы белка, взаимодействующие с серином.

Исследователи утверждают, что данное открытие позволит разработать новые препараты, блокирующие способность микробов питаться человеческой кровью, что в свою очередь снизит риск инфекций кровотока.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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