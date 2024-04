Учёные поняли, как возникла РНК, положившая начало всему живому на Земле: занесли метеориты

РНК, положившая начало всему живому на Земле, занесена из космоса, считал выдающийся учёный, один из основоположников молекулярной биологии, академик Александр Спирин. Заведующий лабораторией биохимии вирусных РНК, член-корреспондент РАН Александр Четверин и доктор биологических наук Елена Четверина разъяснили РИА Новости его концепцию.

Фото: Flickr by Free Public Domain Illustrations by rawpixel is licensed under CC BY 2.0