Раскрыт секрет горького вкуса: новое исследование проливает свет на молекулярные механизмы рецепторов

Nature: обнаружен рецептор, влияющий на восприятие горького вкуса человеком

1:52 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведенное группой специалистов из Медицинской школы Университета Северной Каролины (UNC), позволило выяснить молекулярные механизмы активации рецепторов горького вкуса на языке, в частности рецептора TAS2R14.

Фото: Openverse by Vyatsu is licensed under CC BY-SA 4.0

Это открытие проливает свет на то, как наши вкусовые рецепторы воспринимают горечь, и может проложить путь к улучшению лечения различных заболеваний, включая ожирение, диабет, астму и хроническую обструктивную болезнь легких, в которых задействован рецептор TAS2R14.

Используя сочетание биохимических и вычислительных методов, исследователи раскрыли структуру TAS2R14 и процессы, инициирующие ощущение горечи. Криогенная электронная микроскопия сыграла ключевую роль в захвате трехмерной структурной биологии молекул, способствуя более глубокому пониманию функций белков и потенциальных целевых терапий, сообщает Nature.

Исследование показало, что горькие вещества взаимодействуют с TAS2R14 на аллостерическом участке, изменяя форму рецептора и активируя связанный с ним G-белок, что впоследствии запускает сигнальный каскад, кульминацией которого является восприятие горечи в вкусовой коре мозга. Кроме того, было обнаружено участие холестерина в активации TAS2R14, что подчеркивает его роль в модуляции чувствительности рецептора к горьким вкусовым веществам.

Эти результаты не только расширяют наши представления о восприятии вкуса, но и позволяют понять смежные физиологические процессы, такие как регуляция аппетита и метаболизм, поскольку рецепторы TAS2R14 также присутствуют в дыхательных путях.