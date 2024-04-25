Шокирующее открытие: даже легкое воспаление после инсульта может уничтожить ваш мозг

Новое исследование раскрывает последствия инсульта для мозга

1:05 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведенное группой ученых из University of California, San Francisco, представляет новые данные, которые пересматривают наше понимание влияния инсульта на мозг.

Фото: Wikimedia Commons by DanaAlmutawaaa is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

По данным портала Cell Reports, ранее считалось, что только значительное воспаление после инсульта приводит к гибели нейронов. Однако исследование указывает на то, что даже умеренные воспалительные процессы могут серьезно повреждать мозговую ткань.

Особое внимание ученых привлекло разрушение отростков, которые связывают нейроны и играют ключевую роль в обучении и запоминании информации. Это открытие подчеркивает важность даже слабых форм воспаления для последствий инсульта.

Специалисты надеются, что эти выводы помогут сформулировать новые стратегии защиты мозга после инсульта. Возможно, это приведет к разработке эффективных методов лечения и реабилитации, улучшающих прогнозы для пациентов, переживших инсульт.

Это открытие может сыграть важную роль в борьбе с последствиями инсульта и повышении качества жизни для миллионов людей.