Ученые развеяли миф о здоровье сердца

Health: риск инфарктов у женщин после менопаузы быстро догоняет мужской

2:30 Your browser does not support the audio element. Наука

Последнее исследование выявило, что здоровье сердца женщин резко ухудшается после наступления менопаузы. Это не означает, что проблемы с сердцем неизбежны, но, наоборот, подчеркивает важность профилактических мер. Эксперты из Health поделились этой информацией.

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Обычно проблемы со здоровьем сердца рассматриваются как характерные для мужчин. В связи с этим врачи часто пренебрегают профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний и даже их лечением у женщин, считая, что у них низкий риск инфарктов.

Однако новое исследование показало, что после менопаузы риск сердечно-сосудистых заболеваний у женщин такой же, как у мужчин. Это подчеркивает важность заботы о сердце независимо от пола и возраста.

Ученые проанализировали данные 579 женщин в постменопаузе, которые принимали статины для контроля уровня холестерина. Они оценили накопление кальция в коронарной артерии, питающей сердце. Чем выше уровень кальцификации, тем выше риск инфаркта.

Спустя год и более врачи повторно оценили уровень кальцификации. У многих женщин наблюдался рост этого показателя. Кроме того, сравнивая этот показатель между женщинами и мужчинами с аналогичным возрастом, расой и социальным статусом, ученые выяснили, что у женщин уровень кальцификации рос вдвое быстрее.

Авторы работы отметили, что в исследовании участвовали женщины, которые принимали статины - препараты для снижения уровня холестерина. Эти лекарства снижают риск инфарктов и инсультов. Кроме того, наличие проблем с сосудами может мотивировать женщин чаще обращаться к врачу и вести более здоровый образ жизни.

Это означает, что в целом у женщин, не принимающих статины, риск сердечно-сосудистых заболеваний после менопаузы может быть еще выше.

При появлении тяжести в груди, изжоге, хронической усталости или боли в шее, челюсти или спине важно обратиться к врачу, не приписывая эти симптомы старению.

Также важно регулярно консультироваться с врачом относительно уровня холестерина, артериального давления и общего риска сердечно-сосудистых заболеваний, даже если нет жалоб. Профилактика болезней сердца должна начинаться еще до менопаузы и продолжаться после.

Она включает в себя здоровое питание, физические упражнения, отказ от вредных привычек и борьбу со стрессом с помощью йоги и медитации.