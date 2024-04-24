Как ваш сон влияет на здоровье: эксперты рассказывают о четырех типах сна, определяющих ваше будущее

Названы особенности сна, усиливающие риски хронических заболеваний

1:24 Your browser does not support the audio element. Наука

Группа международных ученых провела исследование, которое демонстрирует, как сон человека напрямую влияет на его общее здоровье. Эти результаты были опубликованы в журнале Psychosomatic Medicine.

Фото: annakosali.com by Anna Kosali is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Исследователи проанализировали данные примерно 3700 участников проекта "Средний возраст в США". В результате анализа были выделены четыре категории спящих людей.

Первая группа включала тех, у кого было хорошее качество сна, оптимальная продолжительность и глубина, и отсутствие дневной сонливости.

Вторая группа включала людей, которые предпочитают высыпаться по выходным, чтобы компенсировать недостаток сна в течение недели. Третья группа состояла из тех, кто страдает бессонницей. Четвертая группа включала "дремальщиков", которые часто дремлют в течение дня.

Почти половина участников страдала от бессонницы или была склонна к дремоте, что имело серьезные последствия для их здоровья. Бессонница часто приводила к развитию хронических заболеваний, таких как сердечные заболевания, диабет и депрессия. Также было выявлено, что любители дремать днем имели повышенный риск заболеваний диабетом и онкологических заболеваний.

Дремота чаще встречается среди пожилых людей, в то время как бессонница, согласно исследованию, чаще наблюдается у людей с низким уровнем образования и безработных.