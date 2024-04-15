Это открытие меняет наше представление об экологии Земли: найдены 2,3 триллиона тонн неорганического углерода

Science: обнаружены 2,3 триллиона "неучтенных" тонн углерода в почве Земли

1:41 Your browser does not support the audio element. Наука

Новое исследование, проведенное международной группой экспертов, проливает свет на значительную недооценку учеными глобальных запасов углерода на Земле.

Фото: commons.wikimedia.org by Искандер Мамашаев is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

В ходе исследования ученые оценили данные более 200 тысяч почвенных измерений, охватывающих различные регионы планеты. Результаты оказались удивительными: в верхних двух метрах почвы обнаружено около 2,3 триллиона тонн неорганического углерода. Это примерно в пять раз больше, чем ранее предполагалось и в несколько раз превышает объем углерода, содержащегося в наземной растительности.

Неорганический углерод в почве представлен в различных формах, включая углекислый газ, растворенный в воде, и твердые карбонатные минералы. Карбонаты образуются в почве в результате различных процессов, таких как выветривание горных пород или реакция почвенных минералов с атмосферным углекислым газом, сообщает Science.

Интересно, что большее количество неорганического углерода сконцентрировано в засушливых или полузасушливых регионах, таких как Австралия. В этих условиях происходит накопление углерода в почве, поскольку влажность не достаточно высока для вымывания карбонатов водой.

Эти открытия имеют важное значение для нашего понимания круговорота углерода на Земле и его влияния на климат и экосистемы. Согласно оценкам авторов исследования, до 1% почвенного углерода (что составляет около 23 миллиардов тонн) может попасть в окружающую среду в ближайшие 30 лет.

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