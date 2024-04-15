В Чёрном море нашли странный микроорганизм — его назвали в честь братьев Стругацких

Сибирские учёные открыли в Чёрном море новый вид простейших

1:04 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные института цитологии и генетики СО РАН нашли в Чёрном море простейшее, которое не относится ни к бактериям, ни к водорослям, сообщила пресс-служба института.

Фото: PxHere by Picturepest

Протисту (группа, включающая все эукариотические организмы, не входящие в состав животных, грибов или растений) дали название в честь фантастов братьев Стругацких — Thraustochytrium aureum ssp. Strugatskii.

Живущий колониями микроорганизм наделён рядом интересных свойств. На некоторых стадиях развития его клетка содержит большое количество ядер, благодаря чему в ходе размножения она делится не на две, а сразу на много дочерних.

Учёные рассчитывают приспособить свою находку для использования в качестве продуцента (организма, способного перерабатывать неорганические вещества в органику). Микроб может найти применение в медицинской (компоненты вакцин, компоненты противораковых препаратов) и косметологической промышленности (производство кремов) для тех случаев, когда обычный оргсинтез выходит слишком дорогим.