Развитие искусственного интеллекта на планете столкнулось с неразрешимыми противоречиями между Россией и Западом

В МИД рассказали о резолюции ООН по развитию искусственного интеллекта

Знаменитый миллиардер Илон Маск призвал ограничить развитие самых передовых систем искусственного интеллекта, потому что они несут "серьёзные риски для общества и человечества".

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В России считают, что прогресс не остановить.

"Я убеждён, что будущее не за запретами развития технологий", — заявлял президент РФ Владимир Путин.

Он подписал указ об обновлении Национальной стратегии развития искусственного интеллекта до 2030 года, которая подразумевает в том числе международное сотрудничество в этой критически важной сфере (к слову, аналогичные стратегии приняты уже более чем 60 странами).

"Международное сотрудничество включает в себя широкий спектр вопросов — обеспечение международной информационной безопасности, регулирование и координацию технических стандартов, выработку общих норм и правил регулирования глобальной цифровой сферы и в особенности ИИ", — пояснила "Известиям" главный научный сотрудник Лаборатории нейромаркетинга МГИМО МИД России Елена Зиновьева.

В марте 2024 года в ООН принята резолюция "Использование возможностей безопасных, надёжных и заслуживающих доверия систем с искусственным интеллектом для устойчивого развития" — первый документ на уровне Генассамблеи, полностью посвящённый проблематике ИИ.

Проект резолюции предложили США, её поддержали более 120 государств — членов ООН; в том числе и Россия, хотя она отказалась становиться соавтором документа.

Причиной стали непреодолимые противоречия РФ и Запада в видении развития ИИ и его применения.

"Мы понимаем, что "коллективный Запад" едва ли откажется от своих эгоистичных установок, будет любыми средствами стремиться обеспечить себе привилегированное положение за счет интересов других стран. От своих неоколониалистских рефлексов там избавляться пока не собираются. И такой подход, по нашему убеждению, может существенно осложнить рассмотрение темы ИИ на ооновской и других площадках с участием стран западного лагеря", — прокомментировали в МИД России.

В итоговой редакции пожелания России были частично учтены — ограничили действие резолюции только гражданским применением ИИ, сгладили "неоправданный перекос в сторону прав человека в их западном прочтении", — сообщили дипломаты.

"По итогу весь текст — главным образом набор благих пожеланий без внятной конкретики по развитию систем машинного обучения", — заключили они.