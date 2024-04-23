Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Депутат Госдумы Кирьянов: Швейцария пошла против США
84% работодателей из Новосибирска сталкивались с обманом от сотрудников об их опыте
Тюменских школьников привели на рассмотрение дела в суде "для профилактики"
Стюардесса рассказала, как бороться с боязнью перелётов и тошнотой
Ирина Шейк опубликовала архивное фото с сестрой
Овощи, способствующие сжиганию жира: сюрприз для вас
ФСБ предотвратила трагедию в Брянске: задержан диверсант
Нежные и изящные цветы незабудки
Эксперты ответили, почему кошка постоянно мяукает
Ученые узнали, что снится птицам

Chaos: расшифровка мозговых сигналов пернатых позволила заглянуть в их сны

1:11
Наука

Исследователи из Университета Буэнос-Айреса в Аргентине достигли возможности воспроизводить основные сюжеты сновидений у птиц и анализировать активность их мозга. В результате исследования, опубликованного в научном журнале Chaos, ученые обнаружили, что во время сна у птиц возникают определенные нейронные сигналы, которые передаются в мышцы голосового аппарата через сирингеальные мышцы.

Chaos: расшифровка мозговых сигналов пернатых позволила заглянуть в их сны
Фото: commons.wikimedia.org by jvl!o (Julio Maldonado Mourelle) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Это позволяет записывать данные о мышечной активности птиц с помощью электромиографии и воссоздавать их пение на основе этих данных.

Для начального эксперимента исследователи выбрали большую питангу, певчую птицу из семейства мухоловковых, обитающую в Южной Америке. Изучив нейронные сигналы и движения голосовых мышц у спящей питанги, ученые смогли воспроизвести ее пение и услышать характерную трель, которую эта птица издает во время конфликтов за территорию.

Это позволило специалистам предположить, что во время сна птице приснился какой-то конфликт с другими особями своего вида.

"У нас гораздо больше общего с другими видами, чем мы обычно думаем," — отметил Габриэль Миндлин, главный автор исследования.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Мама Саши Савельевой впервые прокомментировала отношения дочери со сбежавшим из России Кириллом Сафоновым

Мать певицы вспомнила, как начинался роман её дочери с актёром.

Мама Савельевой рассказала, что Сафонов попросил руки дочери в церкви
Иван Ургант выступил со своей группой на частной вечеринке Ксении Китаевой
Публично осудивший СВО Иван Ургант дал концерт в Москве
Вот когда нужно сажать огурцы: определены лучшие дни по лунному календарю — советы агрономов
Активированный миндаль: почему орехи важно замачивать перед едой и как это сделать правильно
Умеете ли вы правильно пить воду? Советы из прошлого Сергей Лебедев Запад требует от Зеленского не прекращать сражаться за интересы США Дмитрий Плотников Страны НАТО придумывают лучшую причину избежать поставок ЗРС Patriot Украине Любовь Степушова
41-летняя Наталья Подольская показала как выглядит без косметики и фильтров
Лолита вернулась на ТВ после скандальной паузы
Рецепт мяса по-французски с таинственным ингредиентом: соседка с ума сойдет от запаха
Рецепт мяса по-французски с таинственным ингредиентом: соседка с ума сойдет от запаха
Последние материалы
ГИБДД начала штрафовать за неправильное использование окон и люка в машине
В Италии запретят есть пиццу и мороженое после 12
Неожиданная идея: пасхальные яйца покрасит баклажан-нутрициолог Юлия Шарапова
Евросоюз хочет запретить импорт СПГ из России
Отеки: факторы возникновения и способы ее устранения
Ксения Собчак рассказала, как оказалась на суде в Казахстане
Клещи могут быть переносчиками эрлихиоза, анаплазмоза, бабезиоза
Поврежденный газопровод между Прибалтикой и Финляндией заработал
В США заявили о провале политики в Африке и отметили преимущество России
Хрустящие чипсы из капусты: как приготовить в духовке
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников