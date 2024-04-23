Ученые узнали, что снится птицам

Chaos: расшифровка мозговых сигналов пернатых позволила заглянуть в их сны

1:11 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из Университета Буэнос-Айреса в Аргентине достигли возможности воспроизводить основные сюжеты сновидений у птиц и анализировать активность их мозга. В результате исследования, опубликованного в научном журнале Chaos, ученые обнаружили, что во время сна у птиц возникают определенные нейронные сигналы, которые передаются в мышцы голосового аппарата через сирингеальные мышцы.

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Это позволяет записывать данные о мышечной активности птиц с помощью электромиографии и воссоздавать их пение на основе этих данных.

Для начального эксперимента исследователи выбрали большую питангу, певчую птицу из семейства мухоловковых, обитающую в Южной Америке. Изучив нейронные сигналы и движения голосовых мышц у спящей питанги, ученые смогли воспроизвести ее пение и услышать характерную трель, которую эта птица издает во время конфликтов за территорию.

Это позволило специалистам предположить, что во время сна птице приснился какой-то конфликт с другими особями своего вида.

"У нас гораздо больше общего с другими видами, чем мы обычно думаем," — отметил Габриэль Миндлин, главный автор исследования.