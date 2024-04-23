Ученые нашли способ удешевить производство лекарств

NatSynt: создан метод синтеза фармкомпонентов из доступного сырья

1:17 Your browser does not support the audio element. Наука

Американские химики из Научно-исследовательского института Скриппса в Калифорнии представили инновационный метод, позволяющий более дешево производить компоненты, используемые в различных лекарственных препаратах. Их исследование было опубликовано в журнале Nature Synthesis (NatSynt).

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Эти специалисты смогли упростить синтез насыщенных гетероциклов — это кольцевидные химические структуры, которые широко применяются в медицине.

Насыщенные гетероциклы — это органические соединения, образующие кольцевую структуру, где основная цепь содержит хотя бы один атом, отличный от углерода, чаще всего азот.

Традиционные методы синтеза таких соединений имеют свои ограничения. И даже при возможности использования они часто требуют дорогостоящих и сложных исходных материалов.

Новый метод включает использование палладиевого катализатора для разрыва связи между углеродом и водородом. В этом процессе также используются молекулярные комплексы, способствующие соединению углерода с азотом и формированию нужного кольца.

Эксперименты показали, что данная технология позволяет практически с нуля производить насыщенные гетероциклы из доступных и относительно дешевых аминосоединений, получаемых из растений.