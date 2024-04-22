Создана новая замедляющая старение пищевая добавка

IJMS: добавка на основе антиоксидантов может замедлить старение мозга и мышц

1:39 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из Технологического института Сибаура в Японии разработали антиоксидантную добавку, которая замедляет процесс старения когнитивных способностей и уменьшает ослабление мышц у стареющих мышей. Результаты их исследования опубликованы в International Journal of Molecular Sciences.

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В рамках этого исследования ученые сконцентрировались на создании и тестировании смешанной добавки из различных типов антиоксидантов. Антиоксиданты — это вещества, которые борются с окислительными процессами в организме, вызванными свободными радикалами, молекулами, которые способствуют процессам старения.

Экспериментальная добавка, разработанная учеными, была названа TwX и содержала ниацин, рибофлавин, а также янтарную и аскорбиновую кислоты. Они добавили ее в рацион пожилых мышей в жидком виде в течение месяца. Контрольная группа пожилых мышей не получала эту добавку.

В ходе эксперимента ученые периодически оценивали когнитивные способности всех мышей и отслеживали изменения их мышечной силы. Оказалось, что регулярное употребление добавки привело к улучшению пространственной памяти и внимания у мышей из экспериментальной группы.

Они стали лучше справляться с заданиями в лабиринтах и стали более подвижными из-за укрепления их скелетных мышц.

Ученые предположили, что использование смешанных антиоксидантных добавок может оказать аналогичный положительный эффект на здоровье людей.

Однако для определения наиболее эффективной дозировки и состава таких добавок для предотвращения деменции и мышечной слабости у людей требуется дальнейшее исследование.