Создана новая замедляющая старение пищевая добавка

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IJMS: добавка на основе антиоксидантов может замедлить старение мозга и мышц

1:39
Наука

Ученые из Технологического института Сибаура в Японии разработали антиоксидантную добавку, которая замедляет процесс старения когнитивных способностей и уменьшает ослабление мышц у стареющих мышей. Результаты их исследования опубликованы в International Journal of Molecular Sciences.

IJMS: добавка на основе антиоксидантов может замедлить старение мозга и мышц
Фото: commons.wikimedia.org by CardioElena is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

В рамках этого исследования ученые сконцентрировались на создании и тестировании смешанной добавки из различных типов антиоксидантов. Антиоксиданты — это вещества, которые борются с окислительными процессами в организме, вызванными свободными радикалами, молекулами, которые способствуют процессам старения.

Экспериментальная добавка, разработанная учеными, была названа TwX и содержала ниацин, рибофлавин, а также янтарную и аскорбиновую кислоты. Они добавили ее в рацион пожилых мышей в жидком виде в течение месяца. Контрольная группа пожилых мышей не получала эту добавку.

В ходе эксперимента ученые периодически оценивали когнитивные способности всех мышей и отслеживали изменения их мышечной силы. Оказалось, что регулярное употребление добавки привело к улучшению пространственной памяти и внимания у мышей из экспериментальной группы.

Они стали лучше справляться с заданиями в лабиринтах и стали более подвижными из-за укрепления их скелетных мышц.

Ученые предположили, что использование смешанных антиоксидантных добавок может оказать аналогичный положительный эффект на здоровье людей.

Однако для определения наиболее эффективной дозировки и состава таких добавок для предотвращения деменции и мышечной слабости у людей требуется дальнейшее исследование.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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