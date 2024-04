Всего одна таблетка и урожайность вырастет в разы: метод опытных садоводов нашёл научное подтверждение

Исследование, проведенное университетом Род-Айленда, выявило значительные преимущества применения аспирина в садоводстве. Открытие подтверждает практический опыт опытных огородников, которые давно используют этот метод для увеличения урожайности и стимуляции роста растений.

Фото: Own work by Srl is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic