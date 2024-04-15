Всего одна таблетка и урожайность вырастет в разы: метод опытных садоводов нашёл научное подтверждение

Ученые США нашли обоснование популярного способа повышения урожайности

1:15 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведенное университетом Род-Айленда, выявило значительные преимущества применения аспирина в садоводстве. Открытие подтверждает практический опыт опытных огородников, которые давно используют этот метод для увеличения урожайности и стимуляции роста растений.

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Раствор аспирина, приготовленный из дробленой таблетки, разведенной в 10 литрах воды, обеспечивает растения салициловой кислотой. Этот компонент вносит значительный вклад в стимуляцию иммунитета растений. Укрепленные иммунные системы растений справляются с вредителями и грибками более эффективно, сообщает Planet Today.

Процедура обработки растений таким раствором довольно проста и экономична. Раствор распыляется на листья растений раз в 2-3 недели, обеспечивая им необходимый уровень защиты и стимулируя их рост.

Для молодых растений рекомендуется использовать более разбавленный раствор, чтобы избежать возможных негативных реакций из-за более высокой концентрации активного вещества.

Такое применение аспирина в садоводстве открывает новые перспективы для фермеров и дачников, предоставляя им доступное и эффективное средство для увеличения урожайности и поддержания здоровья растений.