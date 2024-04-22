Секреты одиночества разгаданы: как AI раскрывает ваши эмоции через речь

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Искусственный интеллект определил степень одиночества человека по его речи

1:20
Наука

Исследователи из университета в Калифорнии, Сан-Диего, с применением искусственного интеллекта смогли выявить уровень одиночества у человека.

Искусственный интеллект определил степень одиночества человека по его речи
Фото: commons.wikimedia.org by Uses of Wikidata Infobox is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository

Используемая технология, основанная на алгоритмах искусственного интеллекта, предполагала анализ речи пожилых людей для оценки их степени одиночества.

В рамках обработки естественного языка применялась неискаженная оценка эмоций и чувств. Помимо этого, использовались и другие известные методы анализа данного явления. В эксперименте принимали участие пожилые люди в возрасте от 66 до 94 лет.

Добровольцы проходили длительные интервью, результаты которых подвергались анализу с использованием обработки естественного языка и машинного обучения.

В результате исследования были получены неожиданные выводы.

Было обнаружено, что одинокие люди отвечают более развернуто и выражают больше грусти, когда речь заходит о их чувстве одиночества.

Кроме того, женщины чаще отвечали положительно на этот вопрос по сравнению с мужчинами. Среди одиноких мужчин чаще можно было наблюдать использование слов, выражающих пугающие и радостные эмоции.

Создатели отмечают, что их система искусственного интеллекта позволила предсказывать степень одиночества с точностью до 94%.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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