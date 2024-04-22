Секреты одиночества разгаданы: как AI раскрывает ваши эмоции через речь

Исследователи из университета в Калифорнии, Сан-Диего, с применением искусственного интеллекта смогли выявить уровень одиночества у человека.
Используемая технология, основанная на алгоритмах искусственного интеллекта, предполагала анализ речи пожилых людей для оценки их степени одиночества.
В рамках обработки естественного языка применялась неискаженная оценка эмоций и чувств. Помимо этого, использовались и другие известные методы анализа данного явления. В эксперименте принимали участие пожилые люди в возрасте от 66 до 94 лет.
Добровольцы проходили длительные интервью, результаты которых подвергались анализу с использованием обработки естественного языка и машинного обучения.
В результате исследования были получены неожиданные выводы.
Было обнаружено, что одинокие люди отвечают более развернуто и выражают больше грусти, когда речь заходит о их чувстве одиночества.
Кроме того, женщины чаще отвечали положительно на этот вопрос по сравнению с мужчинами. Среди одиноких мужчин чаще можно было наблюдать использование слов, выражающих пугающие и радостные эмоции.
Создатели отмечают, что их система искусственного интеллекта позволила предсказывать степень одиночества с точностью до 94%.
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