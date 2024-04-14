Промышленность столицы работает на успех и результат космической отрасли

Москва помогает развитию российской космической отрасли

2:44 Your browser does not support the audio element. Наука

Более 40 компаний и организаций в Москве сегодня занимаются разработкой в ракетно-космической сфере, создавая инновационные технологии и устройства, по информации от Владислава Овчинского, министра правительства Москвы и руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики.

Фото: mos.ru by Пресс-служба мэра и правительства Москвы, Денис Гришкин is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

По словам Овчинского, Москва играет ключевую роль в ракетно-космической индустрии России. В данной области действуют более 40 местных предприятий, а также различные научно-технические центры, лаборатории и исследовательские институты, где трудятся свыше 30 тысяч специалистов. Среди них — инженеры, конструкторы и другие эксперты в смежных областях, что позволяет создавать в городе широкий ассортимент продукции: от легких кабелей до космических ракет и комплектующих для аппаратов, подчеркнул Овчинский, цитируемый пресс-службой ДИПП.

Он подчеркнул, что московская индустрия наследует и расширяет традиции предыдущих поколений, разрабатывая космические станции, ракеты-носители и системы обеспечения жизни и энергии космонавтов.

Например, Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева из Москвы является ведущим производителем ракет-носителей семейства "Ангара". Недавно тяжелая ракета "Ангара-А5" успешно была запущена с космодрома "Восточный". Система управления для тяжелых ракет-носителей разработана в Москве Научно-производственным центром автоматики и приборостроения имени академика Н. А. Пилюгина.

Производство столичного завода "Спецкабель" вносит значительный вклад в развитие отрасли, предлагая превосходящие зарубежные аналоги кабелей, способных работать в экстремальных условиях космоса. В Инженерном центре "АСК" в Москве проводят тесты электронных компонентов для использования в земных тренажерах для подготовки космонавтов к полетам и других приборах. "Випакс" из Москвы поставляет видеосерверы и модули видеоаналитики для систем безопасности объектов отрасли. Системы вентиляции от Московской Фабрики Вентиляции обеспечивают комфортный микроклимат в помещениях.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин упоминал о уникальных разработках для космоса из Москвы.

Москва — город с развитой промышленностью. В столице функционируют более 4,2 тысяч промышленных площадок, где трудятся 725 тысяч человек. Каждый год открывается 40-50 средних и крупных предприятий, а также около 100 мелких, производящих различные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование и сложную технику.