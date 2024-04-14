Группа исследователей, ищущих Лох-Несского монстра, обратилась к NASA

В поисках Лох-Несского чудовища примет участие NASA

1:48 Your browser does not support the audio element. Наука

Организация, занимающаяся экспедицией на поиски Лох-Несского монстра, обратилась к НАСА за содействием в дальнейших усилиях по разгадыванию загадочного создания, сообщается в официальном заявлении Центра Лох-Несса.

Фото: www.flickr.com by Michael Hicks is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Организация заявила, что на этот раз предлагает возможность как начинающим, так и опытным ловцам чудовищ принять участие в экспедиции, запланированной на период с 30 мая по 2 июня, и призывает специалистов присоединиться к ним.

"Среди них будут учёные и представители университетов, а также ведущие исследователи НАСА, готовые предоставить оборудование и свой уникальный опыт для осуществления поисков", — гласит заявление.

В августе 2023 года прошли масштабные усилия по поиску Лох-Несского чудовища, в которых участвовали почти 200 человек. Некоторые участники перебивались на лодках, остальные наблюдали с берега. Как сообщила газета Daily Mail, добровольцы прибыли со всех уголков планеты. Несмотря на то, что поисковая операция стала "самой масштабной за последние пятьдесят лет", результаты оставили желать лучшего, и Центр Лох-Несса объяснил неудачу невидимостью самого чудовища.

Первое документированное упоминание о Лох-Несском чудовище встречается в древнем рукописи шотландского монаха VI века. На сегодняшний день Несси — легендарное существо с массивным корпусом и изящной шеей — является одним из наиболее обсуждаемых явлений в мире. Несмотря на многочисленные свидетельства очевидцев, утверждающих, что они видели монстра, его реальное существование пока не доказано. В 2019 году исследователи, анализируя образцы ДНК из озера, предположили, что "Лох-Несское чудовище" могло быть огромными угрями.