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Росатом выявил слабые зоны техники НАТО

1:21
Наука

По информации первого заместителя генерального директора холдинга "Ростех" — Владимира Артякова, российские разработчики, подвергая изучению захваченную вооруженную технику стран-членов НАТО, выявили ее наиболее уязвимые зоны. Это он рассказал в ходе интервью на канале "Россия-1".

Росатом выявил слабые зоны техники НАТО
Фото: www.flickr.com by SFJZ13 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Артяков заявил, что Ростех тесно сотрудничает с военными, которые отправляют образцы оружия и боевой техники, поступающих с линии фронта. Инженеры активно углубляются в эту работу, изучая бронетехнику и легкую бронированную машину, выявляя ее уязвимые точки.

Согласно высказыванию Артякова, обладая этой информацией о слабостях противника, удалось совершенствовать собственные боеприпасы и применять их с высокой эффективностью. Он добавил, что западные танки, поставляемые на сегодняшний день на Украину, успешно нейтрализуются российскими боеприпасами.

"Нас пугали мифами о неотразимой силе американской и немецкой военной техники, но это просто легенды и выдумки", — подчеркнул он.

По открытым данным, на данный момент российские вооруженные силы захватили практически все образцы техники НАТО, поставленной Западом украинским ВС.

В частности, на территории Северо-Западного округа удалось уничтожить все разновидности зарубежных танков, включая американские "Абрамсы" и немецкие "Леопарды".

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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