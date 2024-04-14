Компания Росатом, работающая с трофейной западной техникой, заявила о ряде конструктивных недостатков

Росатом выявил слабые зоны техники НАТО

1:21 Your browser does not support the audio element. Наука

По информации первого заместителя генерального директора холдинга "Ростех" — Владимира Артякова, российские разработчики, подвергая изучению захваченную вооруженную технику стран-членов НАТО, выявили ее наиболее уязвимые зоны. Это он рассказал в ходе интервью на канале "Россия-1".

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Артяков заявил, что Ростех тесно сотрудничает с военными, которые отправляют образцы оружия и боевой техники, поступающих с линии фронта. Инженеры активно углубляются в эту работу, изучая бронетехнику и легкую бронированную машину, выявляя ее уязвимые точки.

Согласно высказыванию Артякова, обладая этой информацией о слабостях противника, удалось совершенствовать собственные боеприпасы и применять их с высокой эффективностью. Он добавил, что западные танки, поставляемые на сегодняшний день на Украину, успешно нейтрализуются российскими боеприпасами.

"Нас пугали мифами о неотразимой силе американской и немецкой военной техники, но это просто легенды и выдумки", — подчеркнул он.

По открытым данным, на данный момент российские вооруженные силы захватили практически все образцы техники НАТО, поставленной Западом украинским ВС.

В частности, на территории Северо-Западного округа удалось уничтожить все разновидности зарубежных танков, включая американские "Абрамсы" и немецкие "Леопарды".