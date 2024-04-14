В Москве успешно провели испытания автоматической передвижной системы пожаротушения

В России начали производить передвижную автоматическую систему тушения пожаров

2:21 Your browser does not support the audio element. Наука

В аккредитованном центре при МЧС России успешно прошли испытания нового московского изобретения — передвижная автоматизированная система тушения пожаров (МАСТП), как сообщил Владислав Овчинский, министр правительства Москвы и руководитель департамента по инвестиционной и промышленной политике.

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Московское "Специализированное проектировочно-технологическое бюро прикладной робототехники" ("СПТБ ПР"), которое представило пионерские модели МАСТП в конце прошлого года по запросу оператора российских ядерных станций, способно выпускать до 50 таких систем в год. Роботы-пожарные привлекли интерес нескольких компаний и организаций. По информации компании, в начале этого года уже две установки были доставлены на Нововоронежскую и Калининскую атомные электростанции.

Фирма оперирует в Особой экономической зоне "Технополис Москва" с 2013 года и разрабатывает различные робототехнические комплексы и системы специализированного назначения для ядерной промышленности, правоохранительных органов и МЧС. За это время предприятие создало более 20 роботов различного типа, обладающих возможностью дистанционного управления человеком в опасных средах. На этот раз компания разработала робота для тушения пожаров разного уровня опасности на самых сложных объектах, включая ядерные станции, шахты и склады, а также при неконтролируемом распространении возгораний в природной среде.

По мнению генерального директора ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадия Дегтева, система MASTP оснащена дистанционным управлением, видеокамерами, тепловизором, устройствами химической и радиационной разведки. Установка способна подавать огнетушащие вещества на расстояние до 60 метров.

ОЭЗ "Технополис Москва" — специальная территория с особым юридическим статусом, на которой действует привилегированный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Общая площадь шести площадок ("Печатники", "Алабушево", "Микрон", "МИЭТ", "Ангстрем", "Руднево"), где расположены высокотехнологичные предприятия в ОЭЗ, составляет более 280 гектаров. Особая экономическая зона "Технополис Москва" уже несколько лет подряд удерживает лидерство в международных и национальных рейтингах по инновациям.