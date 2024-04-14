Ученые из НГПУ объявили о прорыве в создании нового и безопасного метода модификации активированного угля

Российские ученые предложили новый способ модификации угля

2:09 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) объявили о создании нового, более безопасного метода модификации активированного угля по сравнению с традиционным.

Фото: pexels.com by Unknown is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

По информации, полученной из пресс-службы университета, модифицированный адсорбент может быть применен для очистки сточных вод химических и фармацевтических предприятий от опасных соединений.

Согласно ученым, при производстве лекарственных средств и химикатов образуется диметиламин — вредное органическое вещество с высоким содержанием азота. Неконтролируемое попадание в водоемы неочищенных от этого вещества сточных вод может привести к гибели живых организмов, обитающих в воде.

Юлия Кондратьева, преподаватель кафедры химии НГПУ, поделилась результатами лабораторного исследования, в рамках которого было установлено, что даже небольшие количества диметиламина оказывают влияние на микробионику воды низшего уровня. Этот факт подтверждает необходимость модификации активированного угля для обеспечения безопасности водных экосистем.

Учеными НГПУ была разработана инновационная методика модификации промышленного активированного угля для удаления диметиламина из воды.

Специалисты вуза указали, что в отличие от традиционного метода, в новом подходе используются безопасные реактивы, что повышает надежность процесса. Модификация по новой системе предусматривает очистку сырья дистиллированной водой, последующую обработку раствором карбоната аммония ((NH4)2CO3) и нагрев при определенной температуре.

Кроме того, ученые утверждают, что данным методом можно также модифицировать отходы от производства лекарств для их повторного использования.

Юлия Кондратьева пояснила, что новая разработка предоставляет возможность повторного применения отработанного активированного угля, который ранее сжигался или выбрасывался, загрязняя окружающую среду.

Ученые НГПУ отметили, что предприятия Сибирского региона, сталкивающиеся с проблемой диметиламина в сточных водах, проявили интерес к новому методу.