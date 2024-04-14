Россия первая в мире совершила прыжок на Северный полюс из стратосферы

Как сообщили в организации RuVDS, космонавт Михаил Корниенко, пилот-испытатель Александр Лынник и стратонавт Денис Ефремов совершили исторический прыжок из стратосферы на Северный полюс.
По информации, опубликованной в Telegram-канале, "Участники прыжка успешно достигли места приземления".
Представители компании уточнили, что Корниенко, Лынник и Ефремов осуществили свой смелый прыжок с высоты свыше десяти тысяч метров.
Ранее стратонавты рассказали журналистам, что температура воздуха на высоте десяти тысяч метров, когда они прыгали с Ил-76, достигает отметки минус 55 градусов, а время свободного падения космических исследователей превышает две минуты.
Музкритик ответил на вопрос о своих доходах.