Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Треснуло лобовое стекло: одно простое действие — и водитель решит проблему без замены элемента
Эксперты рассказали какую роль играют путешествия в жизни ребенка
Компания "Абрау-Дюрсо" анонсировала рост цен на свою продукцию
Накопление средств является главной сложностью в ремонте для россиян
Как починить сломанный ноготь
Создатель "Форсажа" возьмется за съемки криминального триллера "Рискованная ставка"
Посадите на участке асклепиас
Джастин Бибер: скандальная правда о его появлении на Coachella
Чемпионка ОИ Зайцева призналась, что сейчас ни за что бы не поехала на Олимпиаду-2024
Россия первая в мире совершила прыжок на Северный полюс из стратосферы

RuVDS: Россия совершила исторический прыжок на Северный полюс

0:45
Наука

Как сообщили в организации RuVDS, космонавт Михаил Корниенко, пилот-испытатель Александр Лынник и стратонавт Денис Ефремов совершили исторический прыжок из стратосферы на Северный полюс.

RuVDS: Россия совершила исторический прыжок на Северный полюс
Фото: earthobservatory.nasa.gov by Astronaut photograph ISS059-E-11742 is licensed under This file is in the public domain in the United States because it was solely created by NASA

По информации, опубликованной в Telegram-канале, "Участники прыжка успешно достигли места приземления".

Представители компании уточнили, что Корниенко, Лынник и Ефремов осуществили свой смелый прыжок с высоты свыше десяти тысяч метров.
Ранее стратонавты рассказали журналистам, что температура воздуха на высоте десяти тысяч метров, когда они прыгали с Ил-76, достигает отметки минус 55 градусов, а время свободного падения космических исследователей превышает две минуты.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Как и на что живет Соседов с мамой в одной квартире после увольнения с НТВ

Музкритик ответил на вопрос о своих доходах.

Сергей Соседов после увольнения с НТВ: "Я не голодаю"
Певица Наталья Подольская показала солнечных рыжеволосых сыновей
Певица Наталья Подольская показала очаровательных сыновей от Владимира Преснякова
Король Чарльз и Принц Гарри снова вместе: семейные тайны и оливковая ветвь
Жену Евгения Петросяна уличили в прогулках в день, когда её дочь Матильда появилась на свет
Атака Ирана на Израиль пока ожидаемо закончилась "ничем" Дмитрий Плотников Иран может сорвать план США и Израиля по своему уничтожению Любовь Степушова TravelMedia: курорты Чёрного моря ждёт суперсезон летом-2024 Олег Володин
Можно ли кошку оставлять одну дома надолго: оказывается, существуют пределы
Постаревшая Анна Семенович удивила своей внешностью
Всего 4 упражнения, которые вам нужны для улучшения подвижности всего тела
Всего 4 упражнения, которые вам нужны для улучшения подвижности всего тела
Последние материалы
Эксперты рассказали какую роль играют путешествия в жизни ребенка
Компания "Абрау-Дюрсо" анонсировала рост цен на свою продукцию
Накопление средств является главной сложностью в ремонте для россиян
Как починить сломанный ноготь
Создатель "Форсажа" возьмется за съемки криминального триллера "Рискованная ставка"
Посадите на участке асклепиас
Джастин Бибер: скандальная правда о его появлении на Coachella
Чемпионка ОИ Зайцева призналась, что сейчас ни за что бы не поехала на Олимпиаду-2024
Эксперты назвали самые редкие породы маленьких собак
RuVDS: Россия совершила исторический прыжок на Северный полюс
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников