Россия первая в мире совершила прыжок на Северный полюс из стратосферы

RuVDS: Россия совершила исторический прыжок на Северный полюс

0:45 Your browser does not support the audio element. Наука

Как сообщили в организации RuVDS, космонавт Михаил Корниенко, пилот-испытатель Александр Лынник и стратонавт Денис Ефремов совершили исторический прыжок из стратосферы на Северный полюс.

Фото: earthobservatory.nasa.gov by Astronaut photograph ISS059-E-11742 is licensed under This file is in the public domain in the United States because it was solely created by NASA

По информации, опубликованной в Telegram-канале, "Участники прыжка успешно достигли места приземления".

Представители компании уточнили, что Корниенко, Лынник и Ефремов осуществили свой смелый прыжок с высоты свыше десяти тысяч метров.

Ранее стратонавты рассказали журналистам, что температура воздуха на высоте десяти тысяч метров, когда они прыгали с Ил-76, достигает отметки минус 55 градусов, а время свободного падения космических исследователей превышает две минуты.