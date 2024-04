Россия первая в мире совершила прыжок на Северный полюс из стратосферы

Как сообщили в организации RuVDS, космонавт Михаил Корниенко, пилот-испытатель Александр Лынник и стратонавт Денис Ефремов совершили исторический прыжок из стратосферы на Северный полюс.

Фото: earthobservatory.nasa.gov by Astronaut photograph ISS059-E-11742 is licensed under This file is in the public domain in the United States because it was solely created by NASA