Искусственный интеллект способен копировать человеческий голос на основе аудиозаписи в 15 секунд

OpenAI: VE способен скопировать голос человека за 15 секунд

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Компания OpenAI объявила о готовности представить новый инновационный искусственный интеллект — Voice Engine. Этот инструмент позволяет реплицировать звучание человеческих голосов на основе аудиозаписей их выступлений, которые длительностью всего 15 секунд.

Фото: commons.wikimedia.org by Uses of Wikidata Infobox is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository

Синтезированные реплики звучат не только естественно, но и чрезвычайно эмоционально и убедительно. Использование технологии Voice Engine началось в 2022 году.

Представители компании подчеркнули важность и перспективность данной новинки. Она может быть прекрасным инструментом поддержки при чтении и переводах текстов. Более того, Voice Engine представляет собой эффективное средство для тех, кто страдает от нарушений речи. В качестве иллюстрации разработчики приводят пример того, как данный инструмент помог одному из таких пациентов успешно осуществить проект в школе. Однако следует признать, что данная технология вызывает серьезные опасения. OpenAI указывает на возросшие риски, связанные с широким использованием данной инновации.

Скорее всего, злоумышленники будут активно воспользоваться возможностями Voice Engine и его аналогов в своих целях. Для снижения рисков компания установила несколько правил, которым должны строго следовать все пользователи этого сервиса. Прежде всего, необходимо информировать аудиторию о том, что звучание создано при помощи нейронной сети. Также предусмотрены водяные знаки и система предварительного контроля. Кроме того, запрещено клонирование голосов известных личностей. И, конечно, никто не вправе использовать голос другого человека без его разрешения.

Насчет точной даты запуска Voice Engine информации пока нет, однако известна цена подписки. Она составляет 15 долларов за каждый миллион озвученных символов, что сравнимо с ценой на полноценную книгу. Предвидится также введение подписки на HD-версию сервиса за 30 долларов, но об особенностях этой версии пока не сообщается.