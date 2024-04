Искусственный интеллект способен копировать человеческий голос на основе аудиозаписи в 15 секунд

Компания OpenAI объявила о готовности представить новый инновационный искусственный интеллект — Voice Engine. Этот инструмент позволяет реплицировать звучание человеческих голосов на основе аудиозаписей их выступлений, которые длительностью всего 15 секунд.

Фото: commons.wikimedia.org by Uses of Wikidata Infobox is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository