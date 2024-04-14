Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Исследование: почему количество ДТП с китайскими автомобилями выросло на 50% в России?
Сорта вишни "Встреча", "Ночка", "Ивановна"
Максим Галкин* пожелал удачи ПВО Израиля после атаки иранских дронов на страну
Принц Гарри вспомнил детство и воздал дань памяти принцессы Дианы на благотворительном мероприятии
Алла Пугачёва отмечает 75-летие на Кипре: кто приглашен на банкет?
Феномен "лица усталости": почему наше внешнее впечатление старше наших лет
Откровения эксперта: как избежать неприятных сюрпризов в гостиничных номерах
Кинологи назвали самые преданные породы собак
Как избавиться от яблоневой плодожорки
Искусственный интеллект способен копировать человеческий голос на основе аудиозаписи в 15 секунд

OpenAI: VE способен скопировать голос человека за 15 секунд

2:05
Наука

Компания OpenAI объявила о готовности представить новый инновационный искусственный интеллект — Voice Engine. Этот инструмент позволяет реплицировать звучание человеческих голосов на основе аудиозаписей их выступлений, которые длительностью всего 15 секунд.

OpenAI: VE способен скопировать голос человека за 15 секунд
Фото: commons.wikimedia.org by Uses of Wikidata Infobox is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository

Синтезированные реплики звучат не только естественно, но и чрезвычайно эмоционально и убедительно. Использование технологии Voice Engine началось в 2022 году.

Представители компании подчеркнули важность и перспективность данной новинки. Она может быть прекрасным инструментом поддержки при чтении и переводах текстов. Более того, Voice Engine представляет собой эффективное средство для тех, кто страдает от нарушений речи. В качестве иллюстрации разработчики приводят пример того, как данный инструмент помог одному из таких пациентов успешно осуществить проект в школе. Однако следует признать, что данная технология вызывает серьезные опасения. OpenAI указывает на возросшие риски, связанные с широким использованием данной инновации.

Скорее всего, злоумышленники будут активно воспользоваться возможностями Voice Engine и его аналогов в своих целях. Для снижения рисков компания установила несколько правил, которым должны строго следовать все пользователи этого сервиса. Прежде всего, необходимо информировать аудиторию о том, что звучание создано при помощи нейронной сети. Также предусмотрены водяные знаки и система предварительного контроля. Кроме того, запрещено клонирование голосов известных личностей. И, конечно, никто не вправе использовать голос другого человека без его разрешения.

Насчет точной даты запуска Voice Engine информации пока нет, однако известна цена подписки. Она составляет 15 долларов за каждый миллион озвученных символов, что сравнимо с ценой на полноценную книгу. Предвидится также введение подписки на HD-версию сервиса за 30 долларов, но об особенностях этой версии пока не сообщается.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Как и на что живет Соседов с мамой в одной квартире после увольнения с НТВ

Музкритик ответил на вопрос о своих доходах.

Сергей Соседов после увольнения с НТВ: "Я не голодаю"
Принц Гарри и король Чарльз приближаются к примирению
Король Чарльз и Принц Гарри снова вместе: семейные тайны и оливковая ветвь
Певица Наталья Подольская показала очаровательных сыновей от Владимира Преснякова
Можно ли кошку оставлять одну дома надолго: оказывается, существуют пределы
Атака Ирана на Израиль пока ожидаемо закончилась "ничем" Дмитрий Плотников Иран может сорвать план США и Израиля по своему уничтожению Любовь Степушова TravelMedia: курорты Чёрного моря ждёт суперсезон летом-2024 Олег Володин
Жену Евгения Петросяна уличили в прогулках в день, когда её дочь Матильда появилась на свет
Всего 4 упражнения, которые вам нужны для улучшения подвижности всего тела
Договориться не получилось: погасившая многомиллионный долг блогер Лерчечек начала судиться с мужем из-за имущества
Договориться не получилось: погасившая многомиллионный долг блогер Лерчечек начала судиться с мужем из-за имущества
Последние материалы
Феномен "лица усталости": почему наше внешнее впечатление старше наших лет
Откровения эксперта: как избежать неприятных сюрпризов в гостиничных номерах
Кинологи назвали самые преданные породы собак
Как избавиться от яблоневой плодожорки
Почему важно менять масло в АКПП вовремя?
Европейские ученые впервые обнаружили порожденные звездным ветром рентгеновские волны
В Часов Яре армия России двигается к каналу, в Херсоне будут уличные бои
Посадите на участке трициртис 
Стрижки, создающие эффект омоложения на десять лет
Где находится самый старый отель мира?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников