Просуществуют не одно столетие: названы самые долгоживущие животные

Стали известны главные долгожители среди животных

1:26 Your browser does not support the audio element. Наука

Животный мир нашей планеты известен своим разнообразием и уникальными видами, некоторые из которых поражают своей продолжительностью жизни и выносливостью. Наиболее известными долгожителями являются черепахи, медуза Turritopsis dohrnii, лобстеры, киты и гренландские полярные акулы.

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Черепахи, представители древнейшей группы животных, отличаются высокой живучестью, устойчивостью к инфекциям и способностью к быстрому восстановлению после травм. Наиболее известной из них является слоновая черепаха Марион, чей возраст достигает 152 лет, с возможностью прожить до 200-300 лет в благоприятных условиях.

Медуза Turritopsis dohrnii привлекает внимание ученых своей способностью к бесконечному омоложению. После достижения взрослого состояния она может вернуться к детскому состоянию полипа.

Лобстеры также считаются долгожителями, чаще всего умирающими не от старения, а от болезней. Наиболее долгоживущий из них жил около 140 лет.

Средний возраст китов и гренландских полярных акул может достигать 90-110 лет и 270-500 лет соответственно благодаря низкому метаболизму.

Тихоходка, хотя и не обладает бессмертием, является одним из самых выносливых организмов на планете, способной выживать в экстремальных условиях и даже в открытом космосе.