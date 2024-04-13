Просуществуют не одно столетие: названы самые долгоживущие животные

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Стали известны главные долгожители среди животных

1:26
Наука

Животный мир нашей планеты известен своим разнообразием и уникальными видами, некоторые из которых поражают своей продолжительностью жизни и выносливостью. Наиболее известными долгожителями являются черепахи, медуза Turritopsis dohrnii, лобстеры, киты и гренландские полярные акулы.

Стали известны главные долгожители среди животных
Фото: Openverse by bamyers4az is licensed under CC BY 2.0

Черепахи, представители древнейшей группы животных, отличаются высокой живучестью, устойчивостью к инфекциям и способностью к быстрому восстановлению после травм. Наиболее известной из них является слоновая черепаха Марион, чей возраст достигает 152 лет, с возможностью прожить до 200-300 лет в благоприятных условиях.

Медуза Turritopsis dohrnii привлекает внимание ученых своей способностью к бесконечному омоложению. После достижения взрослого состояния она может вернуться к детскому состоянию полипа.

Лобстеры также считаются долгожителями, чаще всего умирающими не от старения, а от болезней. Наиболее долгоживущий из них жил около 140 лет.

Средний возраст китов и гренландских полярных акул может достигать 90-110 лет и 270-500 лет соответственно благодаря низкому метаболизму.

Тихоходка, хотя и не обладает бессмертием, является одним из самых выносливых организмов на планете, способной выживать в экстремальных условиях и даже в открытом космосе.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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