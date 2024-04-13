Земной шар в миниатюре: стало известно, когда появился первый глобус

Названа дата появления первого макета Земли

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В современном мире, когда любая информация доступна на расстоянии клика, кажется, что вопросы навигации и определения местоположения уже давно решены. Однако, если взглянуть в прошлое, можно увидеть, что создание глобуса стало одним из важнейших научных достижений своего времени.

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Первый глобус был создан примерно в 150 году до н. э. Кратетом Малльским, ученым из античного города Пергама. Этот глобус, о котором упоминали такие древнегреческие авторы, как Гемин и Страбон, не только демонстрировал местоположение объектов, но и был оснащен системой координат, что делало его важным инструментом для понимания географии.

Кратет не только разработал концепцию глобуса, но и внес значительный вклад в понимание климата и географических особенностей планеты. Он выделил пять климатических зон и предположил о противоположности времен года на разных полушариях. Его работа сформировала представление Западной Европы и древнего мира о географии до конца Средних веков.

В разные исторические эпохи глобусы создавались и в других культурах. Например, в 1267 году Джамаль ад-Дин подарил глобус хану Хубилаю, а в 16 веке Такиюддин аш-Шами создал аналогичный шар в Османской империи. В Индии, династия Великих Моголов приказала создать небесные глобусы для иллюстрации астрономических явлений.

Самым древним сохранившимся глобусом является "Земное яблоко", созданное Мартином Бехаймом в 1492 году. Этот глобус, известный также как Бехаймовский глобус, стал символом эпохи Великих географических открытий. На нем отображены основные континенты, но с некоторыми неточностями, характерными для времени его создания. Он стал важным инструментом для понимания и мотивации для дальнейших исследований мира.

Сегодня "Земное яблоко" находится в Германском национальном музее и продолжает вдохновлять и учить людей.