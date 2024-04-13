Названы биологические процессы, влияющие на качество и количество сна человека

Стало известно, как наш организм понимает, когда нужно просыпаться

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Периоды бодрствования и сна, называемые циркадными ритмами, управляются внутренними биологическими часами, которые присутствуют как на клеточном, так и на организменном уровне. Эти часы регулируют процессы активности и покоя в течение суток, обеспечивая оптимальное функционирование организма.

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Основные биологические часы находятся в гипоталамусе мозга и синхронизируются с внутренними часами клеток, которые управляют выработкой различных веществ, таких как белки типа TIM и PER на клеточном уровне, а также гормоны мелатонин, кортизол и серотонин на организменном уровне.

Хронотипы человека определяются индивидуальными особенностями циркадных ритмов. Существует несколько хронотипов, включая "жаворонков", "голубей" и "сов". Каждый из них имеет свои предпочтения в распределении активности и сна в течение дня. Адаптация к изменениям распорядка дня может быть легкой или затрудненной в зависимости от хронотипа.

Баланс трех гормонов — кортизола, серотонина и мелатонина — играет ключевую роль в регуляции бодрствования и сна. Уровни этих гормонов меняются в течение суток и различаются в зависимости от хронотипа.

Понимание биологических ритмов организма важно не только для поддержания здоровья и благополучия, но и для оптимизации повседневной жизни. Оно помогает адаптироваться к изменениям в распорядке дня и преодолевать негативные состояния, такие как "джетлаг" и "социальный джетлаг", обеспечивая качественный сон и эффективное бодрствование.