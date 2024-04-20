Ученые допустили массовую потерю спутников из-за солнечных бурь

Space.com: пик солнечной активности может нарушить работу орбитальных аппаратов

1:39 Your browser does not support the audio element. Наука

Солнечные вспышки могут отклонить спутники на низкой околоземной орбите на значительное расстояние от их обычных траекторий, влияя не только на маленькие космические аппараты, но и на крупные объекты, такие как МКС и китайская космическая станция Тяньгун. Эксперты, опрошенные порталом Space. com, обсуждают эту проблему.

Фото: flickr.com by Центр космических полетов имени Годдарда НАСА is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

"На высоте 500 километров мы можем точно определять положение спутников с точностью до двух сантиметров. Но на более низких высотах это становится серьезной проблемой", — отмечает генеральный директор калифорнийской спутниковой компании GeoOptics Алекс Солтман.

Этот эффект связан с тем, что солнечные вспышки увеличивают плотность верхних слоев атмосферы Земли, что может сбить спутники с курса. Сильнейшее воздействие солнечного ветра наблюдается на высоте около 400 километров и ниже, что совпадает с расположением МКС и Тяньгун.

Солнечное воздействие также затрудняет прогнозирование орбитальных маневров из-за изменения профиля сопротивления аппаратов. Подготовка к маневрам требует нескольких дней, что совпадает со временем, необходимым для обнаружения солнечных выбросов плазмы, которые обычно происходят внезапно.

Ученые прогнозируют, что нынешний солнечный цикл, 25-й с начала наблюдений, достигнет своего пика в конце этого года. С увеличением числа спутников на орбите в семь раз с момента последнего пика в 2014 году, специалисты предупреждают о возможной потере контроля или даже утрате множества космических аппаратов во время ближайшего пика солнечных бурь.