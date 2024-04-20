Ученые допустили массовую потерю спутников из-за солнечных бурь

Солнечные вспышки могут отклонить спутники на низкой околоземной орбите на значительное расстояние от их обычных траекторий, влияя не только на маленькие космические аппараты, но и на крупные объекты, такие как МКС и китайская космическая станция Тяньгун. Эксперты, опрошенные порталом Space. com, обсуждают эту проблему.
"На высоте 500 километров мы можем точно определять положение спутников с точностью до двух сантиметров. Но на более низких высотах это становится серьезной проблемой", — отмечает генеральный директор калифорнийской спутниковой компании GeoOptics Алекс Солтман.
Этот эффект связан с тем, что солнечные вспышки увеличивают плотность верхних слоев атмосферы Земли, что может сбить спутники с курса. Сильнейшее воздействие солнечного ветра наблюдается на высоте около 400 километров и ниже, что совпадает с расположением МКС и Тяньгун.
Солнечное воздействие также затрудняет прогнозирование орбитальных маневров из-за изменения профиля сопротивления аппаратов. Подготовка к маневрам требует нескольких дней, что совпадает со временем, необходимым для обнаружения солнечных выбросов плазмы, которые обычно происходят внезапно.
Ученые прогнозируют, что нынешний солнечный цикл, 25-й с начала наблюдений, достигнет своего пика в конце этого года. С увеличением числа спутников на орбите в семь раз с момента последнего пика в 2014 году, специалисты предупреждают о возможной потере контроля или даже утрате множества космических аппаратов во время ближайшего пика солнечных бурь.
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