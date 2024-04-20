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Стало известно, как предотвратить приступ мигрени

Daily Mail: питьевой режим помогает сократить частоту приступов мигрени

1:30
Наука

Британский терапевт Хана Патель поделилась с изданием Daily Mail своим мнением о том, что поддержание достаточного уровня жидкости в организме и ограничение потребления обезвоживающих продуктов и напитков, таких как кофе и алкоголь, может уменьшить частоту приступов мигрени.

Daily Mail: питьевой режим помогает сократить частоту приступов мигрени
Фото: flickr.com by Алекс Проймос is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Врач отметила, что приступ мигрени может продолжаться от двух часов до трех дней и иногда предшествует ему появление предупреждающих симптомов, таких как усталость, боль в шее, изменения настроения и усиление желания определенных продуктов питания. Яркий свет и громкие звуки также могут усугубить состояние.

По мнению Патель, некоторые люди справляются с симптомами, принимая безрецептурные препараты, такие как ибупрофен и парацетамол. Однако наилучшие результаты достигаются с помощью комплексного лечения и профилактики.

Для снижения частоты приступов мигрени в долгосрочной перспективе врач рекомендует регулярно заниматься физическими упражнениями и следить за уровнем жидкости в организме.

Она также подчеркнула важность исключения из рациона продуктов и напитков, которые способствуют дегидратации (таких как алкоголь и кофе).

Доктор также посоветовала пациентам с мигренью внимательно отслеживать частоту и характер приступов головной боли, чтобы выявить потенциальные "триггеры" — ситуации или действия, способствующие их возникновению. Избегание таких ситуаций в будущем может помочь предотвратить приступы мигрени.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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