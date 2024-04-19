Ученые нашли источник самого мощного взрыва со времен рождения Вселенной

NatAstro: сверхновая в 2,4 млн лет от Земли вызвала сильнейший гамма-всплеск

1:47 Your browser does not support the audio element. Наука

Группа астрофизиков, используя космический телескоп "Джеймс Уэбб", обнаружила источник самого мощного взрыва в истории космоса с момента зарождения Вселенной. Открытие было опубликовано в журнале Nature Astronomy (NatAstro).

Фото: unsplash.com by Greg Rakozy is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Это явление получило название BOAT, что расшифровывается как Brightest of All Times, или "самое яркое за все времена".

BOAT было зафиксировано впервые 9 октября 2022 года при помощи гамма- и рентгеновских телескопов. Этот всплеск гамма-лучей оказался невероятно мощным, с последующим затухающим свечением на различных длинах волн. Яркость BOAT оказалась более чем в 10 раз выше, чем у всех других подобных явлений.

Астрофизики определили место взрыва где-то в районе созвездия Стрельца. Последующие наблюдения показали, что исключительная яркость вспышки скрывала любые потенциальные признаки сверхновой в течение первых недель и месяцев после события.

По словам руководителя научной группы, профессора Питера Бланшара из Северо-Западного университета в США, послесвечение гамма-всплеска напоминало яркие фары автомобиля, которые мешают увидеть сам автомобиль.

Когда послесвечение ослабло, астрофизики обнаружили искомую сверхновую. Оказалось, что она находится в 2,4 млн световых лет от Земли. Ученые отметили, что сверхновая, породившая BOAT, оказалась довольно обычной по космическим меркам.

Вероятно, экстремальная сила вспышки была вызвана быстрым вращением звезды, что привело к фокусировке энергии в узкий и интенсивный луч.

Исследователи надеются в будущем более подробно изучить феномен BOAT, чтобы лучше понять, как образуются тяжелые элементы в космосе.