Ученые нашли источник самого мощного взрыва со времен рождения Вселенной

Группа астрофизиков, используя космический телескоп "Джеймс Уэбб", обнаружила источник самого мощного взрыва в истории космоса с момента зарождения Вселенной. Открытие было опубликовано в журнале Nature Astronomy (NatAstro).
Это явление получило название BOAT, что расшифровывается как Brightest of All Times, или "самое яркое за все времена".
BOAT было зафиксировано впервые 9 октября 2022 года при помощи гамма- и рентгеновских телескопов. Этот всплеск гамма-лучей оказался невероятно мощным, с последующим затухающим свечением на различных длинах волн. Яркость BOAT оказалась более чем в 10 раз выше, чем у всех других подобных явлений.
Астрофизики определили место взрыва где-то в районе созвездия Стрельца. Последующие наблюдения показали, что исключительная яркость вспышки скрывала любые потенциальные признаки сверхновой в течение первых недель и месяцев после события.
По словам руководителя научной группы, профессора Питера Бланшара из Северо-Западного университета в США, послесвечение гамма-всплеска напоминало яркие фары автомобиля, которые мешают увидеть сам автомобиль.
Когда послесвечение ослабло, астрофизики обнаружили искомую сверхновую. Оказалось, что она находится в 2,4 млн световых лет от Земли. Ученые отметили, что сверхновая, породившая BOAT, оказалась довольно обычной по космическим меркам.
Вероятно, экстремальная сила вспышки была вызвана быстрым вращением звезды, что привело к фокусировке энергии в узкий и интенсивный луч.
Исследователи надеются в будущем более подробно изучить феномен BOAT, чтобы лучше понять, как образуются тяжелые элементы в космосе.
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