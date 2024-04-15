Столкновение двух звёзд поменьше образовало одну большую с мощным магнитным полем

Астрономы обнаружили в созвездии Наугольника звезду, образовавшуюся в результате недавнего слияния двух светил поменьше. Об открытии сообщила пресс-служба Европейской южной обсерватории.
Оно сделано при наблюдении за звёздной системой HD 148937, состоящей из двух очень молодых по космическим меркам светил. По результатам замеров при помощи инструментов VLTI и GRAVITY, установленных на телескоп VLT в пустыне Атакама, центральной звезде в паре, превосходящей Солнце по массе в 30 раз, примерно 2 миллиона лет, а её спутница в 26 солнечных масс — старше: ей 4-6 миллиона лет, что противоречит всех существующим теориям.
Только одно объяснение кажется учёным исчерпывающим: центральная звезда образовалась от слияния двух менее крупных светил около 4-7,5 тысяч лет назад. В пользу этой гипотезы говорят и её сильнейшая намагниченность, и газовая туманность, окружающая систему.
"Мы предполагаем, что в этой звёздной системе изначально присутствовали три светила, два из которых находились на небольшом расстоянии друг от друга. Впоследствии они столкнулись друг с другом, и их слияние породило новую "намагниченную" звезду, а также окружающую её туманность, внутри которой теперь находятся два выживших светила", — объясняет профессор Католического университета Левена (Бельгия) Гуго Сана.
По его мнению, таких объектов в Галактике много. По меньшей мере, около 7% крупных звёзд обладают мощным магнитным полем, при том, что внутри них нет такого круговорота материи, как в Солнце. Скорее всего, они возникли схожим образом.
Дальнейшие наблюдения за HD 148937 позволят установить это точнее, надеется профессор Сана.
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