Столкновение двух звёзд поменьше образовало одну большую с мощным магнитным полем

В созвездии Наугольника открыта звезда, образовавшаяся от слияния двух светил

1:55 Your browser does not support the audio element. Наука

Астрономы обнаружили в созвездии Наугольника звезду, образовавшуюся в результате недавнего слияния двух светил поменьше. Об открытии сообщила пресс-служба Европейской южной обсерватории.

Фото: Flickr by European Southern Observatory is licensed under CC BY 2.0

Оно сделано при наблюдении за звёздной системой HD 148937, состоящей из двух очень молодых по космическим меркам светил. По результатам замеров при помощи инструментов VLTI и GRAVITY, установленных на телескоп VLT в пустыне Атакама, центральной звезде в паре, превосходящей Солнце по массе в 30 раз, примерно 2 миллиона лет, а её спутница в 26 солнечных масс — старше: ей 4-6 миллиона лет, что противоречит всех существующим теориям.

Только одно объяснение кажется учёным исчерпывающим: центральная звезда образовалась от слияния двух менее крупных светил около 4-7,5 тысяч лет назад. В пользу этой гипотезы говорят и её сильнейшая намагниченность, и газовая туманность, окружающая систему.

"Мы предполагаем, что в этой звёздной системе изначально присутствовали три светила, два из которых находились на небольшом расстоянии друг от друга. Впоследствии они столкнулись друг с другом, и их слияние породило новую "намагниченную" звезду, а также окружающую её туманность, внутри которой теперь находятся два выживших светила", — объясняет профессор Католического университета Левена (Бельгия) Гуго Сана.

По его мнению, таких объектов в Галактике много. По меньшей мере, около 7% крупных звёзд обладают мощным магнитным полем, при том, что внутри них нет такого круговорота материи, как в Солнце. Скорее всего, они возникли схожим образом.

Дальнейшие наблюдения за HD 148937 позволят установить это точнее, надеется профессор Сана.

Тур по созвездию Наугольника