Он работает в отрыве от головы: ученые обнаружили удивительные способности спинного мозга

Science: спинной мозг способен осуществлять независимое двигательное обучение

1:28 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведенное под руководством Аи Такеоки из Центра наук о мозге RIKEN в Японии, представляет собой значимый прорыв в понимании процессов двигательного обучения и памяти в спинном мозге.

Фото: commons.wikimedia.org by Agasi nazareno is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Установлено, что спинной мозг обладает собственной нейронной системой, способной обучаться и запоминать движения независимо от головного мозга.

Исследование выявило две ключевые группы нейронов в спинном мозге. Первая группа нейронов ответственна за адаптивное обучение, позволяя организму приспосабливаться к новым условиям и избегать неприятных стимулов. Вторая группа нейронов играет роль в запоминании адаптаций, сохраняя опыт и позволяя организму воспроизводить изученные движения, сообщает Science.

Для достижения этих результатов исследователи провели серию экспериментов на мышах. Сначала была разработана экспериментальная установка, позволяющая изучить адаптацию спинного мозга без участия головного мозга.

Дальнейшее исследование нейронных цепей спинного мозга подтвердило роль различных групп нейронов в процессах обучения и памяти. Отключение определенных генов, таких как ген Ptf1a и ген En1, существенно влияло на способность организма адаптироваться и запоминать движения.

Понимание механизмов двигательного обучения и памяти в спинном мозге может привести к разработке эффективных методов терапии, направленных на улучшение реабилитации пациентов.