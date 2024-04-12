Обнаружено очень редкое явление: американские учёные зафиксировали необычное поведение бактерии в водоросли

В течение 3,5 миллиарда лет эволюции слияние бактерий с другими организмами считалось редким событием. Однако, исследователи из Калифорнийского университета обнаружили четвертый пример такого слияния у одноклеточной водоросли, распространенной в океанах.
Эта водоросль, ранее известная как "фиксатор" азота, теперь содержит бактерию, превратившуюся в новую клеточную структуру или органеллу, названную нитропластом. Исследователи подчеркивают, что это первая известная органелла, фиксирующая азот, сообщает Planet Today.
Это слияние является редким случаем эндосимбиоза, когда организмы становятся частью друг друга.
Исследование данной водоросли, Брарудосфера бигелоуии, позволило ученым понять, как UCYN-A, цианобактерия, стала органеллой внутри клетки водоросли. Это открытие может иметь важное значение для разработки сельскохозяйственных культур, способных фиксировать собственный азот.
Хотя UCYN-A не является хорошей отправной точкой для модификации растений из-за зависимости от своего хозяина, изучение этой ассоциации может помочь понять, как интегрировать фиксацию азота в растительные клетки.
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