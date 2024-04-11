Таинственный объект близ Луны попал на камеру: стала известна природа "доски для сёрфинга" в космосе

Космический аппарат NASA сфотографировал южнокорейского "коллегу" близ Луны

0:56 Your browser does not support the audio element. Наука

Недавно Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), лунный орбитальный аппарат НАСА, зафиксировал интересный объект близ Луны, напоминающий формой доску для серфинга.

Фото: NASA by Arizona State University is licensed under Public Domain

Этот объект оказался южнокорейским лунным орбитальным аппаратом Danuri, частью космической программы Южной Кореи по исследованию Луны. Главная цель Danuri — исследовать затененные лунные области в поисках признаков ледяных отложений, и для этого он оснащен инструментом ShadowCam, разработанным НАСА, сообщает New-Science.

LRO сфотографировал Danuri во время их встречи на параллельных орбитах, вызвав интерес общественности в социальных сетях. Хотя некоторые видели в снимках необычную форму, объяснение кроется в разнице скоростей движения космических аппаратов.

Даже при краткой экспозиции камеры LRO удалось зафиксировать этот момент благодаря оперативным действиям группы управления LRO из НАСА.