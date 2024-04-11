Таинственный объект близ Луны попал на камеру: стала известна природа "доски для сёрфинга" в космосе

Недавно Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), лунный орбитальный аппарат НАСА, зафиксировал интересный объект близ Луны, напоминающий формой доску для серфинга.
Этот объект оказался южнокорейским лунным орбитальным аппаратом Danuri, частью космической программы Южной Кореи по исследованию Луны. Главная цель Danuri — исследовать затененные лунные области в поисках признаков ледяных отложений, и для этого он оснащен инструментом ShadowCam, разработанным НАСА, сообщает New-Science.
LRO сфотографировал Danuri во время их встречи на параллельных орбитах, вызвав интерес общественности в социальных сетях. Хотя некоторые видели в снимках необычную форму, объяснение кроется в разнице скоростей движения космических аппаратов.
Даже при краткой экспозиции камеры LRO удалось зафиксировать этот момент благодаря оперативным действиям группы управления LRO из НАСА.
Кошки, с их загадочной харизмой и интригующими повадками, всегда привлекали внимание людей.