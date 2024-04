Машины научились предсказывать эмоции человека: ученые США открыли новые возможности МРТ

Исследователи из Центра по нейронаучным исследованиям (ЦНИ) Института базовых наук (ИБН) и Дартмутского колледжа совместно использовали функциональную магнитно-резонансную томографию (МРТ) и алгоритмы машинного обучения для предсказания субъективных чувств в мыслях людей.

Фото: Mos.ru by Evgeny Samarin is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Их исследование, опубликованное в Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), открывает новые перспективы в понимании человеческого мозга.

Участники исследования создавали персонализированные повествования, отражающие их прошлый опыт и эмоции, во время чего их мозговая активность записывалась при помощи МРТ. Полученные данные использовались для обучения предсказательных моделей, которые успешно декодировали "эмоциональные измерения" мыслей в реальном времени, сообщает Medical Xpress.

Исследователи выявили важность различных сетей в предсказании субъективных ощущений и их взаимосвязь с различными частями мозга.

Модели также успешно предсказывали эмоции не только во время чтения историй, но и в процессе свободного мышления или в состоянии покоя, открывая новые перспективы в понимании внутренних состояний и оценке психического благополучия.