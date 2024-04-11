Способен не только летать, но и прыгать: в Гонконге создали новый уникальный дрон

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Science Robotics: создан дрон, который способен летать и прыгать

1:11
Наука

Инженерная команда из Городского университета Гонконга и Гонконгского университета науки и технологий разработала уникального робота, который представляет собой гибрид квадрокоптера и пневматической пружины, присоединенной к его корпусу.

Science Robotics: создан дрон, который способен летать и прыгать
Фото: freepik.com by ArthurHidden is licensed under public domain

Главной особенностью этого робота является его способность выполнять разнообразные маневры благодаря комбинации квадрокоптера и пневматической ноги. Это нога значительно расширяет его возможности, позволяя ему выполнять вертикальные прыжки, перемещаться по неровной местности и даже осуществлять горизонтальные прыжки. Это делает робота универсальным инструментом для широкого спектра задач, сообщает Science Robotics.

Важно отметить, что добавление пневматической ноги позволило увеличить время полета робота, а также его грузоподъемность. Теперь он способен не только эффективно осуществлять наблюдения и мониторинг, но и выполнять задачи, требующие транспортировки небольших грузов.

Исследователи видят для этого робота широкий спектр применений. От использования в мониторинге дикой природы и поиске выживших в чрезвычайных ситуациях до агрономических задач на фермах, таких как анализ почвы и контроль влажности.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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