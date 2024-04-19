Революционное открытие: бактерии в опухолях влияют на лечение рака сильнее, чем вы думали

Ученые из Нидерландского института по изучению рака создали подробный реестр бактерий, присутствующих в метастазах злокачественных опухолей. Оказалось, что некоторые из этих микроорганизмов могут затруднять борьбу с онкологическими заболеваниями.
Анализ более четырех тысяч новообразований 26 различных видов рака послужил основой для выводов этой команды.
По мнению ученых, они были поражены обилием бактерий в метастазах за пределами кишечника.
Дополнительно было установлено, что различные микроорганизмы влияют на эффективность лечения по-разному. Например, пациенты с раком легких и фузобактериями в опухолях имели худший отклик на иммунотерапию.
В дополнение, ученые обнаружили прямую связь между разнообразием бактериального сообщества и активностью соседствующих опухолевых клеток.
"Наше исследование открывает перспективы для изучения новых методов лечения, таких как борьба с бактериями, которые могут помогать при опухолевых заболеваниях. Это помогает нам лучше понять сложную среду опухолей, где разные виды клеток, включая бактерии, сосуществуют и взаимодействуют друг с другом", — подчеркнула соавтор исследования Айрис Мимпен.
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