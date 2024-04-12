Отчаявшаяся мелкозубая рыба-пила выбрасывается на американский берег, и учёные не понимают, почему

Учёные ищут причину экологической катастрофы во Флориде

1:11 Your browser does not support the audio element. Наука Экология

Загадочная массовая гибель исчезающей мелкозубой рыбы-пилы зафиксирована во Флориде, пишет Live Science. Десятки рыбёшек кружатся в дьявольском танце на мелководье, а затем выбрасываются на берег.

Фото: Wikimedia Commons by J. Patrick Fischer is licensed under CC-BY-SA-3.0

"Было более ста уникальных сообщений о пострадавшей рыбе-пиле, и теперь более 30 подтвержденных смертей", — подтвердил координатор по восстановлению рыбы-пилы в Национальном управлении океанических и атмосферных исследований (NOAA) по рыболовству Адам Брэйм.

Явление отмечается с октября 2023 года. С тех пор погибли 32 мелкозубых рыбы-пилы (Pristis pectinata), хотя в NOAA считают цифру заниженной.

Пробы воды не выявили превышения концентраций в ней ядовитых веществ. Но по данным Bonefish & Tarpon Trust, в воде содержится избыток динофлагеллят из рода Gambierdiscus.

Динофлагелляты — это микроскопические одноклеточные водоросли, которые иногда размножаются в больших количествах в воде; тогда говорят, что она зацвела. Обычно это безвредно, но некоторые виды таких водорослей, например Gambierdiscus, выделяют опасные для людей и животных нейротоксины.

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