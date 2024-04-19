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Найден ключ к забытой памяти: ген, который останавливает болезнь Альцгеймера

Ученые указали на генетический вариант, защищающий от болезни Альцгеймера

1:57
Наука

Исследователи из медицинского колледжа Вагелоса при Колумбийском университете обнаружили, что редкая генетическая мутация в гене FN1 (фибронектин 1) может предотвращать развитие болезни Альцгеймера в присутствии другого гена, известного как APOEe4, который предрасполагает к этому заболеванию.

Ученые указали на генетический вариант, защищающий от болезни Альцгеймера
Фото: Openverse by Hey Paul Studios is licensed under CC BY 2.0

Проведённые на мышах и рыбках Данио эксперименты показали, что особая мутация в гене FN1, которая приводит к снижению его активности, может защищать от болезни Альцгеймера. Ученые пояснили, что FN1 играет роль в производстве фибронектина, который является ключевым компонентом гематоэнцефалического барьера.

Гематоэнцефалический барьер (ГЭБ) представляет собой барьер между кровеносной системой и центральной нервной системой, защищающий мозг от различных токсинов. Фибронектин обычно присутствует в небольших количествах в гематоэнцефалическом барьере, но у людей с болезнью Альцгеймера его концентрация повышена. Это избытком фибронектина может препятствовать удалению токсичных амилоидных отложений из мозга.

Дополнительные исследования показали, что подавление FN1 у мышей может улучшить функцию самоочистки мозга, что помогает устранить повреждения, вызванные болезнью Альцгеймера.

Аналогичный защитный ген (вариант фибронектина для человека) также был обнаружен у людей, которые являются носителями гена APOEe4. Наследование гена APOEe4 является высшим генетическим риском для развития болезни Альцгеймера. По оценкам учёных, мутация в гене FN1 снижала риск развития этого заболевания на 71% у людей с изначальной предрасположенностью к нему.

Ученые надеются, что их открытие будет первым шагом к разработке препаратов, которые могут искусственно снижать уровень фибронектина. По мнению исследователей, такие лекарства могут значительно упростить борьбу с болезнью Альцгеймера.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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