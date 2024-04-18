Рак в молодом возрасте: правда о связи между ускоренным старением и смертельным диагнозом

Исследователи выяснили, что "омоложение" рака связано с "омоложением" старения

1:43 Your browser does not support the audio element. Наука

На ежегодной конференции American Association for Cancer Research (AACR) были представлены новые данные, указывающие на связь между ускоренным процессом старения и повышенным риском развития рака.

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В исследовании, проведенном в Сент-Луисе, зафиксировали, что ускоренное старение более распространено среди более молодых групп населения и связано с увеличением заболеваемости опасными опухолями на ранних этапах.

Ускоренное старение, определяемое биологическим возрастом, может сыграть ключевую роль в развитии рака с раннего возраста, что выявляется даже до достижения возраста 55 лет. В отличие от хронологического возраста, биологический возраст отражает физиологические процессы и состояние организма, подверженные влиянию различных внешних факторов, таких как питание, уровень физической активности и стресс.

Для изучения связи между биологическим возрастом и риском развития рака у молодых людей исследователи использовали данные из британского биобанка, анализируя информацию о более чем 148 000 человек. Полученные результаты показали, что ускоренное старение чаще наблюдается у молодых людей, рожденных после 1965 года, и связано с повышенным риском развития рака легких, желудочно-кишечного тракта и матки на ранних стадиях.

Эти результаты подчеркивают важность проведения дальнейших исследований, направленных на выявление механизмов, объясняющих связь между ускоренным старением и развитием рака с раннего возраста. Понимание этих механизмов может способствовать разработке стратегий профилактики рака и улучшению методов скрининга для его выявления на ранних стадиях.