3D-печать "на пару": ученые США разработали новый экологичный метод создания объектов

Nature Communications: разработан экологичный метод 3D-печати

1:11 Your browser does not support the audio element. Наука

Инженеры из Университета Флориды представили инновационный метод 3D-печати под названием VIPS-3DP (индуцированная паром фазовая сепарация), который позволяет создавать объекты из различных материалов, обещая революцию в аддитивном производстве.

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Разработанный профессором механической и аэрокосмической инженерии Йонгом Хуангом и его командой, этот метод представляет собой экономичную и экологически чистую альтернативу традиционным технологиям.

Метод VIPS-3DP отличается простотой и доступностью, особенно для печати продвинутых материалов, включая металлы. Он основан на использовании экологически чистых жидкостей в качестве "чернил", с последующим индуцированием паром фазовой сепарации для создания твердых структур, сообщает Nature Communications.

Этот подход позволяет производителям создавать многофункциональные детали с настраиваемой пористостью, обещая возможности для разработки сложных и инновационных продуктов.

Кроме того, метод VIPS-3DP является экологически более чистым, так как он использует устойчивые материалы и потребляет меньше энергии по сравнению с традиционными методами печати.