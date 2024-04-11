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Мы стали на шаг ближе к созданию вечного двигателя: в Японии создали материал для магнитной левитации без источника энергии

APL: в Японии создали материал для магнитной левитации без источника энергии

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Наука

Исследователи из Японии разработали платформу для магнитной левитации, которая функционирует без использования внешних источников энергии.

APL: в Японии создали материал для магнитной левитации без источника энергии
Фото: Openverse by Vyatsu is licensed under CC BY-SA 4.0

Основой этой разработки является обычный графит с высокой диамагнитной активностью. Ученые покрыли его частицы диоксидом кремния для предотвращения потери энергии, что обеспечивает стабильную левитацию. В результате экспериментов подтверждено, что графитовые платформы, покрытые диоксидом кремния, способны долгое время парить над поверхностью, состоящей из магнитов, сообщает Applied Physics Letters (APL).

Эта технология открывает новые возможности для создания датчиков, способных измерять силу, ускорение и гравитацию.

В дополнительной версии платформы исследователи использовали магнитную обратную связь для постоянной корректировки вертикальных движений платформы, что позволило создать сверхчувствительные квантовые датчики.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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